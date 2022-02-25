Горняки шахты «Обуховской» находятся под завалами двое суток
Горняки шахты «Обуховской» в Красносулинском районе находятся под завалами двое суток. Спасательная операция по освобождению рабочих продолжается, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Три шахтера, которые буквально застряли под землей из-за обвала породы выходят на связь каждые два часа. Они сообщают спасателям о своем самочувствии и в чем они нуждаются. Через специальный вентиляционный канал им поставляют провизию и воду.
Жизни и здоровью людей ничего не угрожает, им остается только ждать, когда горноспасатели проложат обходной путь. Работы ведутся в круглосуточном режиме.