ГК «ЮгСтройИнвест» завершила строительство «Левобережья» на шесть лет раньше
Группа компаний «ЮгСтройИнвест» завершила строительство «Левобережья» — первого в Ростове квартала на левом берегу Дона. Всего сданы 13 домов, 211 семей получили ключи от последнего литера и отпраздновали новоселье.
За четыре года на территории около реки появился новый микрорайон. Его площадь составляет более 40 гектаров, в нём насчитывается 5 893 квартиры, а проживает уже более 7 800 человек. Проект был завершён на шесть лет раньше запланированного срока.
Новый дом, который был сдан последним, оснащён благоустроенным двором без автомобилей. Во дворе созданы зоны отдыха, установлены уличные тренажёры, детские площадки и спортивные корты. Также там есть уникальная для Ростова площадка для игры в мини-гольф. Доступ на территорию возможен через мобильное приложение.
В квартале есть вся необходимая социальная инфраструктура. Современная школа на 1 100 учеников, оборудованная тремя спортзалами, залами для бокса и тенниса, а также тиром, уже принимает учеников. В непосредственной близости расположен детский сад на 200 мест. Благодаря тому, что территория охраняется, прогулки по ней безопасны для детей.
Парк площадью 14 гектаров стал главной достопримечательностью «Левобережья». В парке есть аллея танцующих фонтанов с ночной подсветкой, болотные сады с мостиками, амфитеатр, памп-трек, скейт-парк, скалодром и искусственное озеро. Подобного парка нет больше нигде в Ростовской области. Это место уже стало новой точкой притяжения для жителей города и гостей Ростова. В рамках проекта парк и 350 отремонтированных квартир были переданы в муниципальную собственность.
Генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов организовал вручение ключей как большой семейный праздник с развлечениями для гостей всех возрастов.
«Левобережье» — это не просто жилой квартал, а значимое событие для Ростова. Это первый микрорайон на левом берегу реки, созданный с учётом всех необходимых условий для комфортной жизни семей.
