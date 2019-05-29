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Глава администрации Белокалитвинского района отчиталась о доходах

Глава администрации Белокалитвинского района отчиталась о доходах
Глава администрации Белокалитвинского района Ольга Мельникова отчиталась о доходах. Так, в 2018 году чиновнице удалось заработать 1 775 807 рублей.

В декларации указано, что Ольга Александровна владеет квартирой площадью 59 квадратных метров, земельным участком в 1 500 квадратов. В собственности у нее нет автомобиля. Не исключено, что госслужащая передвигается на служебном авто.

В прошлом году у Мельниковой в декларации числился муж. В этом же строка пуста.

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