Глава администрации Белокалитвинского района отчиталась о доходах



Глава администрации Белокалитвинского района Ольга Мельникова отчиталась о доходах. Так, в 2018 году чиновнице удалось заработать 1 775 807 рублей.



В декларации указано, что Ольга Александровна владеет квартирой площадью 59 квадратных метров, земельным участком в 1 500 квадратов. В собственности у нее нет автомобиля. Не исключено, что госслужащая передвигается на служебном авто.



В прошлом году у Мельниковой в декларации числился муж. В этом же строка пуста.