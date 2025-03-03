Главу ГУ МВД Красноярского края рассматривают на должность начальника донской полиции

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После ухода Олега Агаркова с поста главы ГУ МВД по Ростовской области наиболее вероятным кандидатом на эту должность рассматривается Александр Речицкий, возглавляющий сейчас ГУ МВД Красноярского края. Информацию об этом Donday получил от источника в Красноярском главке.Александр Речицкий – опытный руководитель, окончивший Академию Управления МВД РФ. Его карьера началась в 1985 году с должности милиционера. Он прошел путь от подразделений криминальной милиции до руководящих постов, включая Управление по борьбе с организованной преступностью и Центр по противодействию экстремизму в Волгоградской области.С 2011 по 2016 годы Речицкий занимал пост министра внутренних дел по Республике Адыгея, а с 2016 года возглавляет ГУ МВД России по Красноярскому краю. В 2018 году ему присвоено звание генерал-лейтенанта полиции. Отмечается его требовательность и открытость, готовность к общению с прессой и жителями.На посту главы красноярского главка Речицкий критиковал подчиненных за высокий уровень «пьяной преступности» и инициировал проверки в отношении высокопоставленных сотрудников. Напомним, Олег Агарков покинул пост начальника ГУ МВД по Ростовской области 28 февраля, перейдя на службу в Краснодарский край.