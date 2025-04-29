ГУ МВД по Ростовской области возглавил Александр Речицкий
Бывший глава ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий занял пост руководителя Главного управления МВД по Ростовской области. По информации источника Donday, представление генерал-лейтенанта Речицкого личному составу планируется в скором времени. До этого назначения он руководил главком Красноярского края. Информация о назначении Речицкого уже отображена на сайте донского главка, однако фото отсутствует.
Что известно о новом руководителе полиции в регионе?
Коллеги характеризуют Александра Речицкого как строгого, но доступного руководителя. Он был известен своей готовностью к общению с прессой, а также практиковал личные встречи с населением в районах.
Во время руководства ГУ МВД Красноярского края Речицкий выражал недовольство высокими показателями "пьяной преступности" среди подчинённых и предлагал ввести полный запрет на продажу алкоголя в пятницу. Кроме того, в период его работы в главке был возбужден ряд уголовных дел в отношении высокопоставленных сотрудников полиции, включая его ближайших помощников.
По сведениям источника, бывший глава донского главка Олег Агарков возглавит ГУ МВД по Краснодарскому краю. Его представление коллективу также ожидается в ближайшее время. Информация о его должности уже обновлена на сайте управления.