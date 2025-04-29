ГУ МВД по Ростовской области возглавил Александр Речицкий

Фото: Дондей.

Бывший глава ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий занял пост руководителя Главного управления МВД по Ростовской области. По информации источника Donday, представление генерал-лейтенанта Речицкого личному составу планируется в скором времени. До этого назначения он руководил главком Красноярского края. Информация о назначении Речицкого уже отображена на сайте донского главка, однако фото отсутствует.Коллеги характеризуют Александра Речицкого как строгого, но доступного руководителя. Он был известен своей готовностью к общению с прессой, а также практиковал личные встречи с населением в районах.Во время руководства ГУ МВД Красноярского края Речицкий выражал недовольство высокими показателями "пьяной преступности" среди подчинённых и предлагал ввести полный запрет на продажу алкоголя в пятницу. Кроме того, в период его работы в главке был возбужден ряд уголовных дел в отношении высокопоставленных сотрудников полиции, включая его ближайших помощников.По сведениям источника, бывший глава донского главка Олег Агарков возглавит ГУ МВД по Краснодарскому краю. Его представление коллективу также ожидается в ближайшее время. Информация о его должности уже обновлена на сайте управления.