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Глава администрации Донецка Ростовской области прокомментировал прозвучавшие взрывы

Глава администрации Донецка Ростовской области прокомментировал прозвучавшие взрывы
Глава администрации Донецка Ростовской области Роман Кураев дал комментарий по поводу взрывов прозвучавших 18 декабря. Об этом сообщил телеграм-канал «Донецк Сегодня».

Взрывы прогремели около 16:00 в нескольких городах на севере донского региона. Роман Кураев отметил, что от штаба ГО и ЧС Донецка не получал предупреждений об опасности. Отработала система ПВО, но не над территорией города. В Донецке повреждений нет.

– Более конкретную информацию вы получите от компетентных лиц – либо Минобороны, либо губернатора области, – сообщил Кураев.
Фото: Ростов ру
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