Глава администрации Донецка Ростовской области прокомментировал прозвучавшие взрывы

Фото: Ростов ру

Глава администрации Донецка Ростовской области Роман Кураев дал комментарий по поводу взрывов прозвучавших 18 декабря. Об этом сообщил телеграм-канал «Донецк Сегодня».Взрывы прогремели около 16:00 в нескольких городах на севере донского региона. Роман Кураев отметил, что от штаба ГО и ЧС Донецка не получал предупреждений об опасности. Отработала система ПВО, но не над территорией города. В Донецке повреждений нет.– Более конкретную информацию вы получите от компетентных лиц – либо Минобороны, либо губернатора области, – сообщил Кураев.