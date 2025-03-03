ГК «ЮгСтройИнвест» представила проект, объединяющий комфорт и искусство в единое целое
В Ростове-на-Дону открылся новый проект от ГК «ЮгСтройИнвест» — квартал, который вносит новый формат жизни в городе. Проект отличают дворы-эмоции, тематические парки, зоны арт-терапии и инклюзивные пространства. В нем жители могут управлять опциями через приложение, пользоваться Wi-Fi во дворе и наслаждаться эмоциональным комфортом.
Проект «Энтузиазм» — это два первых дома квартала и двор с зонами для фитнеса, релакса, с интерактивными инсталляциями, пространством для игр самых маленьких детей, уличными тренажерами, нейродинамической детской площадкой. Ландшафтный дизайн поражает обилием цветов, деревьев.
Дома окружены зелеными аллеями для прогулок: парк «Импрессионистов», вдохновленный искусством, аллея танца «Мимолетность» с необычными воздушными арт-объектами, а также бульвар и сквер «Авиаторов» с уличным кинотеатром, оформленные по мотивам «Маленького принца». А рядом — парк «Нового Ростова», настоящий городской сад.
В отделе продаж уже доступна бронь квартир площадью от 30 до 87 кв. м. Дома от 8 до 20 этажей включают квартиры с лоджиями, гардеробными, кухнями-студиями. В проекте «Энтузиазм» такие квартиры предлагаются в домах № 45/1 и № 45/2.
Квартал впечатлений находится в перспективной локации с удобной транспортной доступностью. Рядом с домами предусмотрены остановки автобусов в разные районы города. Квартал находится в 15 минутах от центра и в 10 минутах от Центрального автовокзала.
Вокруг квартала запланированы более 60 новых объектов городской инфраструктуры. Это делает Квартал Впечатлений идеальным местом для комфортной и яркой жизни в Ростове-на-Дону.
Застройщик ООО «СЗ-1 «ЮСИ-ДОН», ИНН 6163148597. С проектной документацией можно ознакомиться на дом.рф
Erid: 2SDnjeA5DzU. Реклама