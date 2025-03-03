В Ростовской области в парке «Лога» прошла массовая Масленица: фоторепортаж

Фото: Donday

В парке «Лога» в Каменском районе Ростовской области отпраздновали масленичную неделю. Каждый день гостей парка ждали ярмарочные ряды, конкурсы и разнообразные детские забавы.Посетители могли подкрепиться шашлыком, утолить жажду напитками, полакомиться сладостями и, разумеется, отведать блины с разными начинками. По всей территории парка с детьми играли артисты в костюмах царей, царевен, медведя и Бабы-яги.Интересной стала субботняя программа на Масленицу. На центральной площади состоялся концерт с участием народных коллективов и конкурсами для зрителей. Здесь же располагались площадки для состязаний, например, масленичный столб, на верхушке которого висели подарки. Многие мужчины испытывали свою удачу, но не всем удалось добраться до вершины.Около 4 тысяч человек собрались в парке «Лога» на масленичные гуляния. Кульминацией праздника стало сожжение чучела на главной площади. Огненное зрелище впечатлило всех собравшихся. После того как пламя утихло, начались хороводы и танцы.После обряда сожжения праздник продолжился вечеринкой. Под задорную музыку и взрослые, и дети радостно попрощались с зимой.