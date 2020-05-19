Фонд капремонта Ростовской области недополучит полмиллиарда рублей из-за отмены взносов
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В Ростовской области из-за отмены взносов фонд капитального ремонта недополучит более полумиллиарда рублей. Об этом на заседании правительства 21 мая сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ Михаил Полухин.
По его словам, в 2020 году все мероприятия по капитальному ремонту будут выполнены по плану, а вот в следующем году программа потребует корректировки. Согласно подсчетами МинЖКХ за два месяца в фонд не поступит 578 миллионов рублей.
– Потребуют корректировки планы по работам в 2021-м и в последующие годы, – добавил Михаил Полухин.
В этом году планируется отремонтировать около двух тысяч домов. На эти цели запланировано порядка пяти миллиардов рублей. В 2019 году программа капремонта охватила 1 119 объектов. На её реализацию потратили более трёх миллиардов рублей.
Напомним, из-за вынужденных выходных дней и режима самоизоляции, введённых из-за коронавируса, жителей Ростовской области освободили от взносов за капитальный ремонт. Оплата отменена на два месяца - апрель и май.
Добавим, что в настоящее время размер взноса на капремонт в Ростовской области составляет 9 руб. 92 коп. за квадратный метр.
Добавим, Счётная палата РФ подсчитала, что для реализации программы капремонта на Дону размер взноса должен составлять 13 руб. 50 коп. Не исключено, что в ближайшем будущем размер платы может вырасти на 36%.