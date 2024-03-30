Фото: ФК «Ростов»

ФК «Ростов» возложил цветы на стихийный мемориал возле «Крокуса». Информацию об этом сообщили в социальных сетях клуба 30 марта.Футболисты и тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным возложили цветы к стихийному мемориалу около «Крокус Сити Холла».- Скорбим по погибшим в этой ужасной трагедии, - сообщили в ФК.Также донской клуб пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.Напомним, что 22 марта в городе Красногорске под Москвой произошел теракт в «Крокус Сити Холле». Погибли 143 человека, более сотни ранены. Четверо уроженцев Ростовской области погибли в теракте - 44-летняя Виктория Ченгаева, ее сын, а также сестры Макарские из Волгодонска.