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ФК «Ростов» возложил цветы на стихийный мемориал возле «Крокуса»

ФК «Ростов» возложил цветы на стихийный мемориал возле «Крокуса»
ФК «Ростов» возложил цветы на стихийный мемориал возле «Крокуса». Информацию об этом сообщили в социальных сетях клуба 30 марта.

Футболисты и тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным возложили цветы к стихийному мемориалу около «Крокус Сити Холла».

- Скорбим по погибшим в этой ужасной трагедии, - сообщили в ФК.

Также донской клуб пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, что 22 марта в городе Красногорске под Москвой произошел теракт в «Крокус Сити Холле». Погибли 143 человека, более сотни ранены. Четверо уроженцев Ростовской области погибли в теракте - 44-летняя Виктория Ченгаева, ее сын, а также сестры Макарские из Волгодонска.
Фото: ФК «Ростов»
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