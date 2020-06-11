Откажитесь от обещаний и дорогих покупок: ростовский астролог рассказал о влиянии Меркурия
Ростовский астролог рассказал, что с 18 июня по 13 июля нас ждёт специфичный период, который принесёт как положительные, так и отрицательные моменты. По словам Ольги Шумилиной, эти три недели будут отличаться особо активным влиянием планеты Меркурий. Такое состояние планеты называется ретроградным.
В этот раз небесное тело окажется в знаке Рака. Меркурий подтолкнёт нас вернуться к темам дома, семьи, недвижимости. Стоит больше времени уделить родственникам и близким друзьям. Ваш круг общения сузится и будет состоять из родных и приятелей, вхожих в ваш дом. Вся деятельность будет сосредоточена на решении семейных вопросов.
В этот период получится погрузиться в свой внутренний мир, найти истинные истоки психологических проблем проработать их.
Если вы являетесь водителем, то будьте внимательны. Мыслительные реакции в этот период замедлятся, есть риск возникновения аварийных ситуаций.
В период ретроградного Меркурия активизируются воры и телефонные мошенники. Берегите сумки и кошельки. Не оставляйте документы и другие ценные вещи в машинах и кабинетах без присмотра.
В ближайшие недели можно заняться следующим:
- вести задушевные беседы с близкими, налаживать связи с роднёй и с теми, с кем ранее был разлад;
- обсуждать домашние и семейные дела, советоваться насчёт ремонта или переезда; закончить ремонтные работы в доме.
- ездить по делам, касающимся членов семьи;
- путешествовать с родными и посещать те места, в которых бывали ранее,
- ездить в гости к родне,
- посетить свою малую родину, место, где вы родились и выросли, территории, откуда пошёл ваш род;
- работать с психологом, понять причины и и решить трудности взаимоотношений с родителями, перебороть страх деторождения;
- закончить оформление документов, связанных с недвижимостью. При этом будьте внимательны и проверяйте написание своих инициалов и прочих данных, так как возможны ошибки;
- пройти обучение, получить новые знания, повысить квалификацию, особенно в сферах психологии, педагогики и кулинарии.
От некоторых вещей лучше на ближайшее время отказаться:
- не делайте дорогостоящие покупки. Перенесите их на середину июля;
- воздержитесь от обещаний (Меркурий находится в знаке Рака, который принадлежит к водной стихии, непостоянной и переменчивой), обстоятельства могут изменится и будет трудно сдержать данное слово;
- не отправляйтесь на отдых в новые места, ожидания не совпадут с реальностью;
- откажитесь от смена места работы. Вас полностью не устроят новые условия работы. Вернитесь к этой теме в середине июля;
- отложите подписание документов и договоров. Если же ждать невозможно, то внимательно изучите каждую деталь, не спешите и проверяйте все документы. Так вы сможете избежать ошибок и задержек.
Астролог советует проявлять максимум внимания и бдительности. Проверяйте любую информацию и старайтесь контролировать свои дела. Это поможет избежать трудностей и потерь.