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Фильм «Дорогие товарищи!» о событиях в Новочеркасске сняли с премии «Белый слон»

Фильм «Дорогие товарищи!» о событиях в Новочеркасске сняли с премии «Белый слон»
Режиссер Андрей Кончаловский снял свой фильм «Дорогие товарищи!» о событиях в Новочеркасске 1962 года с премии «Белый слон» из-за ее политизации.

Такое решение он обосновал тем, что в этом году специальную премию «Событие года» за серию документальных фильмов-расследований присудили Алексею Навальному.

– Мне грустно видеть, что в этом году номинантом национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории «Событие года» стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства, – заявил Кончаловский.

Напомним, ранее фильм «Дорогие товарищи!» не вошел в список претендентов на премию Оскар в категории «Лучший фильм» на иностранном языке.

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