Фильм «Дорогие товарищи!» о событиях в Новочеркасске сняли с премии «Белый слон»

Режиссер Андрей Кончаловский снял свой фильм «Дорогие товарищи!» о событиях в Новочеркасске 1962 года с премии «Белый слон» из-за ее политизации.Такое решение он обосновал тем, что в этом году специальную премию «Событие года» за серию документальных фильмов-расследований присудили Алексею Навальному.– Мне грустно видеть, что в этом году номинантом национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории «Событие года» стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства, – заявил Кончаловский.Напомним, ранее фильм «Дорогие товарищи!» не вошел в список претендентов на премию Оскар в категории «Лучший фильм» на иностранном языке.