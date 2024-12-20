EXEED КЛЮЧАВТО Ростов-на-Дону с гордостью представляет версию кросс-купе EXEED RX

Фото: КлючАвто.

Воплощение технологичности, безопасности, комфорта и элегантности, способная привлечь внимание даже самых взыскательных автолюбителей. Под капотом у EXEED RX прячется мощный 2,0 Turbo GDI двигатель, развивающий 197 л.с. В паре с роботизированной коробкой передач 7DCT он разгоняет автомобиль до 100 км/ч всего за 9,3 секунды. Этот высокотехнологичный мотор не только демонстрирует отличную динамику на городских улицах и загородных трассах, но и радует своей топливной эффективностью, что выгодно отражается на налогообложении.Интерьер EXEED RX не оставит равнодушным ни одного пассажира: роскошная кожаная отделка в чёрном цвете, стильные 20-дюймовые алюминиевые диски нового дизайна, светодиодная оптика и панорамная крыша создают атмосферу истинного уюта. Многоцветная атмосферная подсветка интерьера добавляет изысканности, а функция вентиляции для всех сидений и массаж для передних кресел делают каждую поездку настоящим удовольствием.Безопасность на первом месте! EXEED RX оснащён множеством современных систем, включая сигнализацию, антиблокировочную систему, систему стабилизации курсовой устойчивости и помощь при экстренном торможении. Также предусмотрены системы помощи при спуске с горы, антипробуксовочная система с электронной блокировкой дифференциала и система уменьшения крена – всё для того, чтобы ваши путешествия были максимально безопасными.Не забываем о высоких технологиях. Новая версия предлагает пакет онлайн-сервисов с дистанционным управлением EXEED Connect, беспроводную зарядку, аудиосистему с 14 динамиками и навигацию. Система голосового управления и встроенный регистратор делают каждую поездку ещё более комфортной. А большой сенсорный ёмкостный дисплей на 12,3 дюйма станет настоящим центром управления вашим автомобилем – прямо как в космическом корабле!Приезжайте на тест-драйв EXEED RX в КЛЮЧАВТО Ростов-на-Дону!г. Ростов-на-Дону, улица Малиновского, д. 43+7 863 320 27 26Erid: 2SDnjcZksFyРеклама. ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО АЗОВ", ИНН 2305028491