В Ростове во дворе на Ленина сошел грязевой оползень

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В одном из дворов в Ростове после непогоды сошел грязевой оползень. С утра 20 декабря коммунальные службы убирают последствия грязевой лавины.В ночь на 19 декабря на Ленина обрушился грязевой поток. Улицу затопило смесью воды, грязи, веток и сухих листьев. Людям в обычной обуви невозможно было пройти по улице.Причиной бедствия стал прорыв трубы. Вода долгое время капала на почву, из-за чего земля начала размываться. Коммунальные службы устранили прорыв. Теперь экскаватор и самосвал вывозят размокший грунт.