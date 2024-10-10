EXEED TXL создан для того, чтобы украшать вашу жизнь!

Фото: Ключавто.

Новый EXEED TXL – это среднеразмерный премиальный SUV, который сочетает в себе стиль и инновации! Во втором поколении этот красавец поражает воображение с первого взгляда благодаря кардинально обновлённому интерьеру, где каждая деталь продумана до мелочей.Выбор трансмиссий радует: автоматическая или роботизированная – вы сможете выбрать то, что подходит именно вам для максимального комфорта на дороге. Дизайн, вдохновлённый концепцией Wisdom Aesthetics 2.0, создаёт гармонию между элегантностью и функциональностью. Лаконичные линии кузова излучают уверенность и стиль, избегая излишней провокации, и делают EXEED TXL настоящим произведением искусства на колёсах.Внутри вас ждёт атмосфера неповторимой роскоши: отделка кожей Nappa, изысканные алюминиевые вставки и продуманные детали, такие как система очистки и ароматизации воздуха. Вентиляция и подогрев всех четырёх сидений, а для переднего пассажира – роскошное сиденье с функцией массажа и поддержкой для ног – вы почувствуете себя как в первом классе!Широкая колёсная база (2 800 мм) дарит пассажирам второго ряда простор для расслабления и наслаждения каждой минутой поездки. А панорамная система обзора 540° с функцией «прозрачное шасси» и проекционным дисплеем на лобовом стекле обеспечивают безопасность на высшем уровне, позволяя вам чувствовать себя уверенно в любых условиях.Не забываем и об атмосфере! Аудиосистема Lion Melody с 23 динамиками создаст идеальный звуковой фон для ваших путешествий, а автоматическая парковка сделает завершение поездки лёгким и комфортным – просто расслабьтесь и доверьтесь EXEED TXL.Кузов новинки с двухсторонней оцинковкой и более 20 системами ADAS гарантирует вашу безопасность, а мощная тормозная система с дополнительными подушками точно обеспечит достойную защиту. Новый EXEED TXL получил высшую оценку в тестах C-NCAP – вы в надёжных руках!Под капотом у внедорожника скрывается мощный турбированный двигатель 2.0 TGDI мощностью 197 л.с. и крутящим моментом 375 Нм, работающий в идеальном тандеме с 8-ступенчатой гидротрансформаторной трансмиссией. Это обеспечивает плавное переключение и непревзойдённый комфорт при вождении.Откройте для себя мир новых возможностей и наслаждайтесь каждой минутой с EXEED TXL – приезжайте на тест-драйв новинки в КЛЮЧАВТО Ростов-на-Дону!г. Ростов-на-Дону, улица Малиновского, д. 43+7 (863) 320-27-26Erid: 2VtzqwiTiW6Реклама. ООО “СБСВ-КЛЮЧАВТО АЗОВ” ИНН 2305028491