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Еще 240 человек побороли коронавирус в Ростовской области

Еще 240 человек побороли коронавирус в Ростовской области
Еще 240 жителям Ростовской области удалось излечиться от коронавируса. Об этом 11 октября сообщает региональное правительство.

Всего побороли инфекцию 19752 человека. Случаи заражения также растут: за последние 24 часа коронавирусом заболели еще 272 человека. Такое количество инфицированных последний раз было зафиксировано четыре месяца назад.

В частности, за прошедшие сутки жертвами вируса стали девять человек: пять женщин и четыре мужчины. Всего с начала пандемии погибли 587 дончан.

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