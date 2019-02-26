Двух человек будут судить в Ростовской области за организацию занятий проституцией



В Волгодонске в суд передано уголовное дело двух местных жителей, обвиняемых в организации занятия проституцией.



С августа по ноябрь 2018 года подозреваемые подбирали девушек для оказания интимных услуг. Затем они «рекламировали» их работу и находили клиентов.

- Обвиняемые доставляли девушек к местам вызова и вели впоследствии учет времени оказанных услуг и полученных сумм, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.



Когда деятельность «предпринимателей» была раскрыта, выяснилось, что у них имеется непогашенная судимость за аналогичное преступление.



В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией».