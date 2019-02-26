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Двух человек будут судить в Ростовской области за организацию занятий проституцией

Двух человек будут судить в Ростовской области за организацию занятий проституцией
В Волгодонске в суд передано уголовное дело двух местных жителей, обвиняемых в организации занятия проституцией.

С августа по ноябрь 2018 года подозреваемые подбирали девушек для оказания интимных услуг. Затем они «рекламировали» их работу и находили клиентов.
- Обвиняемые доставляли девушек к местам вызова и вели впоследствии учет времени оказанных услуг и полученных сумм, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.

Когда деятельность «предпринимателей» была раскрыта, выяснилось, что у них имеется непогашенная судимость за аналогичное преступление.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией».

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