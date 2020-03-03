В Волгодонске под суд пойдет организовавший секс-бизнес мужчина



В Волгодонске будут судить мужчину, организовавшего в городе секс-бизнес. Дончанина обвиняют по статье «Организация занятия проституцией».



Бизнес Александра М. просуществовал полгода, сообщил DonDay Волгодонск. Летом 2019 года мужчина создал компанию по оказанию интимных услуг и стал привлекать на работу девушек. Для этого он приобрел телефон и визитные карточки.



В скором времени на бизнесмена начали работать три «жрицы любви». Он сам принимал заказы и возил их к клиентам. Позже мужчина привлек к секс-бизнесу таксистов, администраторов гостиниц, банных комплексов. Все они создавали условия для приватных встреч.



Александра и работающих на него девушек задержали в одну из ночей после оказания секс-услуги и доставили в отделение полиции. Волгодонца обвинили в организации занятия проституцией. Бизнесмену грозит до пяти лет лишения свободы.