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Двойной звездопад смогут увидеть жители Ростовской области. В ночь на 31 июля сразу два метеорных потока, Южные дельта-Аквариды и альфа-Каприкорниды, достигнут максимальной интенсивности. Ожидается, что в этот период можно будет увидеть до тридцати метеоров в течение часа.Метеорный поток Южные дельта-Аквариды активен с середины июля до конца августа, однако наиболее впечатляющее зрелище ожидается в последние дни месяца. Радиант этого потока находится в созвездии Водолея, которое легко наблюдать ночью и под утро.- Ожидается, что в 2025 году даты максимальной активности этих двух метеорных потоков совпадут и придутся на ночь на 31 июля, - отметил Николай Дёмин. - С физической точки зрения Южные дельта-Аквариды и альфа-Каприкорниды являются независимыми потоками, их соседство в пространстве и во времени считается случайным.Специалисты в области астрономии подчеркивают, что в текущем году условия для наблюдений за звездопадом весьма удачны, поскольку лунный свет не будет создавать помех.Помешать наблюдениям может лишь наличие облачности или дождливой погоды.