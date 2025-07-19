Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

«Двойной звездопад» смогут увидеть жители Ростовской области

«Двойной звездопад» смогут увидеть жители Ростовской области
Двойной звездопад смогут увидеть жители Ростовской области. В ночь на 31 июля сразу два метеорных потока, Южные дельта-Аквариды и альфа-Каприкорниды, достигнут максимальной интенсивности. Ожидается, что в этот период можно будет увидеть до тридцати метеоров в течение часа.

Метеорный поток Южные дельта-Аквариды активен с середины июля до конца августа, однако наиболее впечатляющее зрелище ожидается в последние дни месяца. Радиант этого потока находится в созвездии Водолея, которое легко наблюдать ночью и под утро.

- Ожидается, что в 2025 году даты максимальной активности этих двух метеорных потоков совпадут и придутся на ночь на 31 июля, - отметил Николай Дёмин. - С физической точки зрения Южные дельта-Аквариды и альфа-Каприкорниды являются независимыми потоками, их соседство в пространстве и во времени считается случайным.

Специалисты в области астрономии подчеркивают, что в текущем году условия для наблюдений за звездопадом весьма удачны, поскольку лунный свет не будет создавать помех.

Помешать наблюдениям может лишь наличие облачности или дождливой погоды.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.