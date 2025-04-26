В Ростовской области жители смогут увидеть метеорный поток эта-Аквариды

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В Ростовской области появится возможность увидеть впечатляющий метеорный дождь эта-Аквариды, порожденный кометой Галлея. Свое название он получил из-за расположения радианта в созвездии Водолея. Как сообщил заведующий астрономической обсерваторией парка им. М. Горького, Николай Дёмин, это космическое зрелище развернется в период с 15 по 27 апреля. Наиболее удачное время для наблюдения – около 03:00 с 5 по 6 мая.Как подчеркнул Николай Дёмин, ожидается, что интенсивность потока в текущем году будет умеренной, примерно 40-50 метеоров в течение часа.В этом году условия для наблюдения за потоком благоприятны, так как Луна будет близка к первой четверти и ее свет не помешает обзору.Настоятельно рекомендуется уехать за пределы города, чтобы избежать засветки от искусственного освещения. Предпочтительно выбирать места с открытым горизонтом.Данный метеорный поток является одним из лучших и высокоактивных метеорных потоков Южного полушария.