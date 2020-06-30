Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Движение двухэтажных поездов из Ростова в Адлер возобновляется

Движение двухэтажных поездов из Ростова в Адлер возобновляется

Отменённый ранее поезд Ростов – Адлер возобновляет курсирование. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Поезд № 642/641 возвращается на Северо-Кавказскую магистраль с 3 июля. С этой даты состав, сформированный из 15 двухэтажных вагонов, будет отправляться из Ростова по нечётным числам. В обратном направлении, из Адлера, поезд будет отправляться по чётным числам.

В СКЖД пояснили, что решение о возобновлении движения состава было принято из-за возросшего пассажиропотока в направлении юга. Ранее поезд был отменён из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Напомним, с конца июня возобновлено движение «Ласточек» в Краснодарский край, а с начала июля - в Кисловодск.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.