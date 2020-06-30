Движение двухэтажных поездов из Ростова в Адлер возобновляется
Отменённый ранее поезд Ростов – Адлер возобновляет курсирование. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
Поезд № 642/641 возвращается на Северо-Кавказскую магистраль с 3 июля. С этой даты состав, сформированный из 15 двухэтажных вагонов, будет отправляться из Ростова по нечётным числам. В обратном направлении, из Адлера, поезд будет отправляться по чётным числам.
В СКЖД пояснили, что решение о возобновлении движения состава было принято из-за возросшего пассажиропотока в направлении юга. Ранее поезд был отменён из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
Напомним, с конца июня возобновлено движение «Ласточек» в Краснодарский край, а с начала июля - в Кисловодск.