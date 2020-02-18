Древние итальянские ножи нашли в Ростовской области



В Ростовской области археологи иногда находят предметы, выполненные не только местными мастерами. На территории Азова учёные обнаружили несколько ножей, привезённых в 14-15-х веках из Европы.



Как пояснил завотделом археологии местного музея-заповедника Андрей Масловский, из всех металлических предметов ножи находят чуть ли не чаще всего (первое место занимают гвозди). С этим инструментом жители древнего Азака почти никогда не расставались, практически каждый мужчина носил нож на поясе.



Богачи могли себе позволить купить импортную вещь. Как и сейчас, они считали, что такой предмет будет выделять их из толпы. Это касалось и ножей — в Азак ввозили много европейских изделий. Их можно отличить от инструментов местного производства по плоской рукояти, к которой крепились пластины из дерева или кости.



Андрей Николаевич добавил, что подобные ножи археологи находили и в Москве. На них удалось рассмотреть южногерманские клейма. Однако предметы, откопанные в Азове, сохранились намного хуже, так что на них уже вряд ли удастся найти какие-то отметки. По мнению учёного, данные ножи были привезены с севера Италии.