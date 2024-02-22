Донские региональные операторы закупили 49 единиц коммунальной техники

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Донскими региональными операторами в 2023 году было закуплено 49 единиц коммунальной техники. Все это было приобретено в рамках национального проекта «Экология».Новая техника необходима для сбора коммунальных и крупногабаритных отходов. Кроме того, она будет использована для ликвидации свалочных очагов. Среди новых машин представлены мусоровозы GeesinkNorba, отечественные МАЗы и КаМАЗы, а также мультилифты, САЗы и ломовоз. Их вместимость составляет от 10 до 140 кубических метров.- Вся новая техника соответствует современным экологическим стандартам и высоким техническим требованиям, - сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Сергей Сизиков.Всего для обслуживания населения Ростовской области в автопарках региональных операторов находится порядка 680 единиц спецтехники.