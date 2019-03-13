Дончане, не охваченные цифровым сигналом, бесплатно получат спутниковое телевещание



Жители донского региона, которым недоступно цифровое телевидение, получат бесплатный спутниковый сигнал. Этому способствует соглашение о предоставлении доступа к бесплатным 20 каналам первого и второго мультиплексов, которое 14 марта подписали директор филиала ПАО «МТС» в Ростовской области Игорь Марьясов и министр информационных технологий и связи региона Герман Лопаткин.



Оператор спутникового телевидения обязуется распространять сигнал на территории, не покрытые цифровым эфирным наземным вещанием. Перечень территорий утверждён Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Чтобы получить доступ к каналам, абоненту нужно установить специальное оборудование.



- В общей сложности, соглашение с оператором связи позволит нам обеспечить жителей 41 населённого пункта бесплатным приёмом каналов, входящих в первый и второй мультиплексы через спутниковое телевидение, - добавил Герман Лопаткин.







«Цифровизация» уже идёт полным ходом — по всей области в сельских поселениях появляются спутниковые тарелки. Так, Мария Тупикина, проживающая в посёлке Самбек, в честь своего 85-летия получила в подарок от МТС (прим. - в рамках соглашения с правительством) всё необходимое оборудование. В день рождения к ней приехали работники МТС, установили тарелку, приставку и выполнили необходимые настройки. Мария Егоровна 36 лет работала на благо посёлка — все члены её семьи потомственные металлурги. Сейчас она уже находится на заслуженном отдыхе и, как и все бабушки, любит смотреть телевизор. Женщина следит за последними новостями как нашего региона, так и всей России.



Напомним, что 3 июня 2019 года Ростовская область полностью перейдёт на цифровое вещание. Уже сейчас идёт работа по отключению аналогового телевидения и подключению «цифры». Это делается для того, чтобы к указанному сроку уже в каждом доме стояла приставка, транслирующая спутниковый сигнал.