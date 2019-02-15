Благодаря проекту «Правовая помощь онлайн» дончане смогут получить консультацию по вопросу перехода на цифровое телевидение



В рамках проекта «Правовая помощь онлайн» дончане смогут получить любую информацию о переходе на цифровое телерадиовещание. Соответствующее трёхстороннее соглашение было подписано 19 февраля между МФЦ, министерством информационных технологий и связи Ростовской области и Ростовским областным радиотелевизионным передающим центром.



- Во всей области только 15 населённых пунктов ещё не имеют возможности приёма цифрового сигнала. Мы прорабатываем вопрос заключения договора с операторами спутниковой связи, чтобы они могли точечно в этих населённых пунктах организовать цифровое спутниковое вещание. После подписания договора они на постоянной основе будут осуществлять вещание этих 20 каналов бесплатно, - отметил министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин.



Если у гражданина телевизор не предусматривает приём цифрового сигнала, то людям нужно купить специальную приставку. Ее можно приобрести в любом магазине техники. Также вскоре во всех отделениях «Почты России» будет осуществляться их реализация. Стоимость не превысит 1000 рублей. Сотрудники почты будут обучены консультировать покупателей о подключении приставок. Тем, кто не может сам справиться с установкой, помогут специалисты и волонтёры.



Через МФЦ люди смогут получить ответ на любой вопрос, связанный с переходом на цифровое телерадиовещание. Министр информационных технологий и связи Герман Лопаткин отметил, что консультации будут проходить в 55 МФЦ по всей области. Граждане смогут приходить еженедельно по средам с 15 до 17 часов. Специалисты подскажут, как правильно настроить телевизор, как установить антенну и подобрать качественную приставку.







В Ростовской области 3 июня 2019 года полностью отключат аналоговое вещание. Для того, чтобы к этой дате всех дончан постепенно перевести на «цифру», активная работа началась уже сейчас.



Волонтёры и специалисты обходят дома жителей Ростовской области, рассказывают о преимуществах цифрового вещания и даже помогают настроить оборудование.



Благодаря трёхстороннему подписанию договора получится охватить большее количество населения и оказать консультацию и прикладную помощь большему числу граждан.