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Дочь Татьяны Быковской поддержала арестованную мать. Юлия Соколовская написала пост в поддержку министра здравоохранения Ростовской области."В наше время не то, чтобы женщиной,Даже ангелом быть нелегко.Раз душа не согласна на меньшее —То взлетай. И взлетай высоко.Пусть развеются тени унылые,Станет белой твоя полоса,Не сдавайся, пожалуйста, милая,Ты поймёшь — есть в судьбе чудеса!Просто верь — и тогда всё получится,Будет день, будет новый рассвет,В том, чтоб мысли настроить на лучшее,Скрыта тайна всех в мире побед", - написала Юлия.Многие подписчики поддержали Быковскую и отметили, что она сильная женщина, которая справится со всеми проблемами. Напомним, Кущевский районный суд 20 октября избрал меру пресечения в виде заключения в СИЗО Татьяны Юрьевны.Представители прокуратуры считают, что подсудимые - бывшая чиновница и ее зам - могут повлиять на свидетелей или вообще скрыться от суда. Татьяна Юрьевна отправилась в изолятор на полгода, а Беседовскому придется просидеть как минимум три.