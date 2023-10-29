Дочь Татьяны Быковской поддержала арестованную мать
Дочь Татьяны Быковской поддержала арестованную мать. Юлия Соколовская написала пост в поддержку министра здравоохранения Ростовской области.
"В наше время не то, чтобы женщиной,
Даже ангелом быть нелегко.
Раз душа не согласна на меньшее —
То взлетай. И взлетай высоко.
Пусть развеются тени унылые,
Станет белой твоя полоса,
Не сдавайся, пожалуйста, милая,
Ты поймёшь — есть в судьбе чудеса!
Просто верь — и тогда всё получится,
Будет день, будет новый рассвет,
В том, чтоб мысли настроить на лучшее,
Скрыта тайна всех в мире побед", - написала Юлия.
Многие подписчики поддержали Быковскую и отметили, что она сильная женщина, которая справится со всеми проблемами. Напомним, Кущевский районный суд 20 октября избрал меру пресечения в виде заключения в СИЗО Татьяны Юрьевны.
Представители прокуратуры считают, что подсудимые - бывшая чиновница и ее зам - могут повлиять на свидетелей или вообще скрыться от суда. Татьяна Юрьевна отправилась в изолятор на полгода, а Беседовскому придется просидеть как минимум три.