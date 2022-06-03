Для скандально известной школы в Суворовском купят оборудование на 8,5 млн рублей

Фото: Rostov.ru.

В Ростове закупают компьютерное оборудование для скандально известной школы № 75 в микрорайоне Суворовском. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.В документах указано, что учебному учреждению потребуются 16 компьютерных планшетов и 41 ноутбук. Первые должны работать без подзарадяки не менее 5 часов, иметь не более четырех ядер и объем встроенной памяти от 32 гигабайт. В характеристиках ноутбуков говорится о работе без подзарядки более 6 часов, встроенных портах USB и USB Type-C. Они должны иметь от 8 и более потоков процессора, от 4 ядер и оперативную память от 8 гигабайт. SSD-накопитель будет рассчитан на 240 и более гигабайт.По контракту это оборудование необходимо для оснащения модульного здания на 400 мест (начальная школа). Примечательно, что ранее власти утверждали, что модульную школу там нельзя поставить законно. На новую технику выделят 8,5 миллиона рублей из городского бюджета и субсидий областного.Школа № 75 стала известной во всем городе после громкого скандала. Третьеклассников решили выселить на год в другие школы из-за переполненности. В здании было просто невозможно разместить 16 (!) третьих классов. Дело в том, что в 2021 году документация на строительство новой школы не прошла госэкспертизу. Возвести учебное заведение в срок тоже не удалось, а учащихся с каждым годом становилось все больше.Теперь в новом учебном году третьеклассники будут приходить к своей школе, а оттуда на автобусах их развезут в другие образовательные учреждения. Ситуация изменится не раньше 2024 года. К этому сроку построят две школы – на 1 200 и 600 мест. А в 2025-м планируют построить школу на 850 мест.Пока они только в проекте, а более 4 тысяч детей ходят в единственное учебное заведение, рассчитанное на 1 340 человек. Удивительно, как там умудрились все-таки добиться модульной школы, якобы запрещенной по закону. Не исключено, что под давлением общественности и возмущенных родителей власти все-таки нашли лазейку.