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Депутат гордумы Таганрога организовал подпольное казино

Депутат гордумы Таганрога организовал подпольное казино
Депутату Таганрогской городской Думы предъявлено обвинение в организации и проведении азартных игр.

По версии следствия, с февраля 2018-го по март 2020 года 40-летняя местная жительница арендовала нежилое помещение с компьютерами для проведения азартных игр с денежным выигрышем. Во время обысков в подпольном игорном клубе и дома у таганроженки следователи изъяли компьютеры, флешкарты, телефоны, записи о доходах, деньги и другие предметы незаконного бизнеса.
- В ходе расследования уголовного дела установлено, что подозреваемая действовала по предварительному сговору с одним из депутатов городской думы города Таганрога, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева.

Народному избраннику предъявили обвинение и поместили его под стражу. Женщина находится под домашним арестом.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой». В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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