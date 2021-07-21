Число заболевших COVID-19 на Дону пополнили 369 человек

Коронавирус в Ростовской области набирает обороты. За сутки с 22 по 23 июля инфекцию подхватили 369 местных жителей.Среди новых заболевших 154 - молодежь от 18 до 45 лет (41,7%). Пациентами с COVID-19 стали 110 человек от 46 до 65 лет (29,8%) и 41 - пенсионеры от 66 до 79 лет (11,1%).Меньше всего зараженных оказалось среди стариков и детей. Медики выявили коронавирус у 14 пожилых людей старше 80 лет (3,8%) и у 50 детей (13,6%).Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 106 444жителей Ростовской области. Из них 5 033 не смогли побороть вирус. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, сообщили в региональном правительстве.