В Ростовской области 8 ноября ожидается новая серия магнитных бурь

Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.

В Ростове началась новая череда магнитных бурь. Информацию об этом разместили на сайте Лаборатории солнечной астрономии.По прогнозам специалистов, 8 ноября в районе 6:00 ожидается повышенная активность в магнитном поле Земли. Однако ее уровень не превысит 3 баллов, что указывает на незначительное воздействие.Однако 9 ноября в конце дня жителей Ростова ожидает магнитная буря. Она начнется около полуночи и достигнет мощности в 5 баллов.Напомним, что 7 ноября ростовчане также столкнулись с геомагнитным штормом. Хотя уровень активности оценивается в 5 баллов, шторм длился практически весь день. Метеозависимые горожане могли испытывать дискомфорт с 4:00 до 12:00. Также ожидается еще одна буря около 16:00.