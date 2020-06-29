Число вылечившихся от коронавируса дончан приближается к шести тысячам

В Ростовской области всё больше и больше человек, зараженных коронавирусом, выздоравливают. Пациентов, которых победили новую болезнь, насчитывается уже более половины от общего числа инфицированных.Как сообщили в правительстве донского региона, за последние сутки из больниц выписали 228 человек. За весь период пандемии, по состоянию на 30 июня, выздоровели уже 5 744 человека. Жертвами COVID-19 стали 125 пациентов. Таким образом, «активных» больных сегодня насчитывается 3 742.В последние дни ежедневный прирост заболевших снижается. К тому же уменьшается список населённых пунктов Ростовской области, где регистрируют новых инфицированных. Лидером всё так же остаётся Ростов-на-Дону, в других городах и районах выявляют только по несколько случаев.