Число излечившихся от COVID-19 дончан приближается к 4 тысячам

В Ростовской области уже около недели держатся хорошие показатели по числу излечившихся от коронавируса. В течение нескольких дней их количество превышает прирост заражённых. Сегодня, 19 июня, это соотношение побило рекорд: инфицированных стало больше на 139, выздоровевших — на 352. Об этом сообщили в правительстве региона.Всего на Дону болезнь побороли уже 3 878 человек. За весь период скончались 80 пациентов. Таким образом, «активных» больных на данный момент насчитывается 4 278. Если показатели не будут меняться, то вскоре излечившихся будет уже половина от общего числа.Также сообщается, что снизилась загруженность коечного фонда. Если ещё недавно было занято порядка 33% мест в ковидных госпиталях, то сейчас — 30%.