Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Часть Ростова останется без воды на сутки

Часть Ростова останется без воды на сутки
Часть Ростова-на-Дону останется без воды на сутки. Об этом сообщает АО «Ростовводоканал».

Неудобства с 8:15 7 сентября до 8:00 8 сентября придется терпеть школе-интернату № 28 на 14-й Линии, 64, а также жителям, дома которых расположены в границах от 14-й Линии до улицы Максима Горького, 293, от Шолохова до Налбандяна, от Мурлычева до Закруткина и от 8-й Линии до 16-й Линии.

В это время рабочие будут ремонтировать участок водопроводной сети по улице 8-я Линия от Советской до 1-й Майской.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.