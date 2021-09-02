Часть Ростова останется без воды на сутки

Часть Ростова-на-Дону останется без воды на сутки. Об этом сообщает АО «Ростовводоканал».Неудобства с 8:15 7 сентября до 8:00 8 сентября придется терпеть школе-интернату № 28 на 14-й Линии, 64, а также жителям, дома которых расположены в границах от 14-й Линии до улицы Максима Горького, 293, от Шолохова до Налбандяна, от Мурлычева до Закруткина и от 8-й Линии до 16-й Линии.В это время рабочие будут ремонтировать участок водопроводной сети по улице 8-я Линия от Советской до 1-й Майской.