Цены на продукты в Ростовской области выросли за год на 6,5%

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области цены на продукты за год подскочили на 363 рубля (или 6,5%). По данным Ростовстата, в конце ноября 2022 года минимальный набор провизии стоил в регионе 5 167 рублей. В этом ноябре людям приходится тратить уже 5 540 рублей.Увеличилась и стоимость продуктовых товаров в целом по России. Корзина с бакалеей обходится примерно в 5 803 рубля. Хотя год назад за эти же товары отдавали 5 511 рублей. Это на 292 рубля дороже (или на 3,3%).Однако Ростовская область не лидирует по скачкам цен на продукты. На первом месте находятся Республики Крым (6 003 рубля) и Адыгея (5 336 рублей). Там прирост за год составил 8,6%. А вот самые дорогие продукты остаются в городе Севастополе – 6 065 рублей (на 6,9% больше, чем в прошлом году).