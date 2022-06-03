Фото: Donday - Шахты.

Центральную улицу города Шахты затопило питьевой водой из-за коммунальной аварии. Происшествие случилось 6 июня на проспекте Победы Революции.Причиной стал порыв в районе дома № 128А. Инцидент застал водителей врасплох, никто не ожидал затопления в сухую солнечную погоду. Но вместе с потопом образовалась еще одна проблема: в домах жителей существенно ухудшилось водоснабжение, упал напор. При такой жаркой погоде людям приходится ждать каждую каплю воды, которой шахтинцы просто не успели запастись.В данный момент ведутся ремонтные работы в районе центрального проспекта города, после окончания водоснабжение будет полностью восстановлено. Точных сроков проведения восстановительных работ не называют.