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Центральную улицу города Шахты затопило питьевой водой из-за коммунальной аварии

Центральную улицу города Шахты затопило питьевой водой из-за коммунальной аварии
Центральную улицу города Шахты затопило питьевой водой из-за коммунальной аварии. Происшествие случилось 6 июня на проспекте Победы Революции.

Причиной стал порыв в районе дома № 128А. Инцидент застал водителей врасплох, никто не ожидал затопления в сухую солнечную погоду. Но вместе с потопом образовалась еще одна проблема: в домах жителей существенно ухудшилось водоснабжение, упал напор. При такой жаркой погоде людям приходится ждать каждую каплю воды, которой шахтинцы просто не успели запастись.

В данный момент ведутся ремонтные работы в районе центрального проспекта города, после окончания водоснабжение будет полностью восстановлено. Точных сроков проведения восстановительных работ не называют.
Фото: Donday - Шахты.
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