Центр Ростова перекрыли из-за парада Победы

Из-за проведения парада Победыперекрыт центр Ростова-на-Дону.Движение временно ограничено по:– площади Театральной;– улицах Максима Горького и Ченцова на участке от Крепостного до Каяни;– проспекту Театральному на участке от Максима Горького до Социалистической;– улице Большой Садовой на участке от площади Театральной до Ворошиловского;– улице 20-я Линия на участке от Шолохова до Карла Маркса;– улице Советской на участке от Карла Маркса до Театральной;– проспекте Шолохова;– улицах 20-я Линия и 19-я Линия до Закруткина.Напомним, парад Победы начнется вна площади Театральной. В этом году он пройдет со зрителями, но пустят на мероприятия не более двух тысяч человек в защитных масках, которые придут до 9:45.