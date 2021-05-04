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Центр Ростова перекрыли из-за парада Победы

Центр Ростова перекрыли из-за парада Победы
Из-за проведения парада Победы с 6 до 15 часов перекрыт центр Ростова-на-Дону.

Движение временно ограничено по:

– площади Театральной;
– улицах Максима Горького и Ченцова на участке от Крепостного до Каяни;
– проспекту Театральному на участке от Максима Горького до Социалистической;
– улице Большой Садовой на участке от площади Театральной до Ворошиловского;
– улице 20-я Линия на участке от Шолохова до Карла Маркса;
– улице Советской на участке от Карла Маркса до Театральной;
– проспекте Шолохова;
– улицах 20-я Линия и 19-я Линия до Закруткина.



Напомним, парад Победы начнется в 10:00 на площади Театральной. В этом году он пройдет со зрителями, но пустят на мероприятия не более двух тысяч человек в защитных масках, которые придут до 9:45.

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