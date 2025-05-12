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Центр Ростова-на-Дону затопило кипятком днем 12 мая

Центр Ростова-на-Дону затопило кипятком днем 12 мая
Центр Ростова затопило кипятком после коммунальной аварии. Инцидент произошел около полудня 12 мая. В районе пересечения улиц Пушкинской и переулка Островского прорвало теплотрассу. В социальных сетях жители города делятся видео и фото, на которых видно, как по улице текут бурлящие потоки горячей воды, а из-под асфальта поднимается густой пар.

Коммунальные службы оперативно приступили к ликвидации последствий аварии и восстановлению работы теплосети.
Фото: Соцсети.
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