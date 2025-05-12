Центр Ростова-на-Дону затопило кипятком днем 12 мая
Центр Ростова затопило кипятком после коммунальной аварии. Инцидент произошел около полудня 12 мая. В районе пересечения улиц Пушкинской и переулка Островского прорвало теплотрассу. В социальных сетях жители города делятся видео и фото, на которых видно, как по улице текут бурлящие потоки горячей воды, а из-под асфальта поднимается густой пар.
Коммунальные службы оперативно приступили к ликвидации последствий аварии и восстановлению работы теплосети.