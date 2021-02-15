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Центр Ростова из-за обесточенных светофоров встал в гигантскую пробку

Центр Ростова из-за обесточенных светофоров встал в гигантскую пробку
В Ростове-на-Дону центральные улицы отключили от электричества 17 февраля. Из-за обесточенных светофоров автомобили образовали огромный затор.

В полдень произошла авария на электросетях. В связи с этим перестали работать светофоры на главных улицах донской столицы - Большой Садовой и Ворошиловском проспекте.

На обесточенный перекрёсток сразу вышел регулировщик. Однако, судя по трансляции дорожного движения на сервисе «Яндекс. Карты», проблема с затором не решилась. Машины продолжают двигаться с небольшой скоростью, примерно пять-десять километров в час.

Добавим, автомобили стоят на пересечении проспекта Ворошиловского с улицами Красноармейской и Максима Горького. Также большая пробка остаётся на перекрёстке Большой Садовой и Богатяновского спуска.

Неполадки с электричеством обещают устранить не раньше, чем через три часа. А пока водителям рекомендуют выбирать пути объезда огромных заторов.

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