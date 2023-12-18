Бывший депутат донского парламента получил срок за кражу газа

Фото: Социальные сети Игоря Кундрата

Шахтинский городской суд вынес приговор в отношении экс-депутата Законодательного собрания Ростовской области. Игоря Кундратова вместе с инженером Антоном Акользненым обвинили по статье «Кража, совершенная в крупном размере».В 2016-ом году бывший донской парламентарий решил увеличить свой доход. Он вместе со своим сотрудником придумал схему, которая позволила им обоготиться. Бизнесмен с помощью подчиненного в течении четырех лет занижал показатели потребления газа принадлежащих ему организациями ООО «Кундрат» и ООО «ПК Кундрат». За это время ему удалось похитить более 6 миллионов кубометров газа. Таким образом, компания ООО «Газпром» лишилась около 46 миллионов рублей.В октябре 2022 году Кундрата и Акользина уже судили по этому делу. Тогда действия подсудимых были переквалифицированы по более мягкой статье и уголовное дело прекратили.Обвинение не согласилось с таким решением. Сотрудники прокуратуры подали апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию с требованием вернуть дело на новое рассмотрение. Так и произошло. Бывший депутат с подчиненным снова оказались на скамье подсудимых. Однако в этот раз назначал им наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строго режима.Напомним, что Игорь Кундрат был избран депутатом Законодательного собрания Ростовской области V созыва в 2013 году. Его предприятие ООО «ПК Кундрат» по-прежнему функционирует и производит хлеба и мучные кондитерские изделия.