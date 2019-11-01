Директора ростовского «Донавтовокзала» задержали по подозрению в мошенничестве



По подозрению в мошенничестве задержали директора ростовского «Донавтовокзала». Игоря Рудзинского поместили под подписку о невыезде.



DonDay.ru со ссылкой на собственной источник пишет, что директора «Донавтовокзала» задержали ещё 1 ноября. По предварительной информации, Игорь Рудзинский предлагал одному из перевозчиков покровительство за определённую сумму денег. Также он обещал уладить вопросы с надзорными и правоохранительными органами. В отношении него возбудили дело по статье «Мошенничество». Рудзинский находится под подпиской о невыезде.



Разбирательства вокруг «Донавтовокзала» начались ещё несколько лет назад. В 2015-м компанию оштрафовали на три миллиона рублей за то, что она установила для перевозчиков невыносимые условия работы. Через два года УФАС запретил «Донавтовокзалу» взимать с пассажиров плату за предварительную продажу билетов. Компания так и не выполнила требования.