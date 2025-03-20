Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Бумажные чеки начали выдавать в автобусах Ростова

Бумажные чеки начали выдавать в автобусах Ростова
В общественном транспорте Ростова-на-Дону вновь начали выдавать бумажные билеты. Об этом стало известно от Агентства развития платёжных систем.

Ранее, 6 марта, в городе стартовал проект по отказу от бумажных билетов. Он затронул 60 маршрутов. Причиной отказа от бумажных билетов стало то, что пассажиры не хотели их брать, из-за чего в кабинах водителей скапливалось много бумажных лент.

Однако эта система просуществовала недолго.

Как сообщили в АРПС, с 20 марта во всех транспортных средствах города снова начнут печатать билеты при оплате проезда.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.