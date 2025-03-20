Бумажные чеки начали выдавать в автобусах Ростова

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В общественном транспорте Ростова-на-Дону вновь начали выдавать бумажные билеты. Об этом стало известно от Агентства развития платёжных систем.Ранее, 6 марта, в городе стартовал проект по отказу от бумажных билетов. Он затронул 60 маршрутов. Причиной отказа от бумажных билетов стало то, что пассажиры не хотели их брать, из-за чего в кабинах водителей скапливалось много бумажных лент.Однако эта система просуществовала недолго.Как сообщили в АРПС, с 20 марта во всех транспортных средствах города снова начнут печатать билеты при оплате проезда.