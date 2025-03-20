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В Ростовской области 39-летнюю женщину осудили за убийство супруга

В Ростовской области 39-летнюю женщину осудили за убийство супруга
Мясниковский районный суд вынес приговор в отношении 39-летней женщины. Ее признали виновной по статье «Убийство». Решение было принято с учетом голосования коллегии присяжных заседателей.

Судом установлено, что в октябре 2023 года 39-летняя женщина находилась со своим мужем дома, в хуторе Калинине. В ходе конфликта супругу обидел разговор, и она напала на него. Женщина ударила мужа ножом прямо в область шеи.

В прокуратуре Ростовской области рассказали, что суд назначил осужденной наказание в виде 6 лет и трех месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Фото: Rostov.ru
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