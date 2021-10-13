Больше единицы держится коэффициент распространения COVID-19 на Дону
В Ростовской области стабильно больше единицы держится коэффициент распространения коронавирусной инфекции. Сведения публикуют на сайте правительства донского региона.
По данным на 15 октября, в Ростовской области выявлено 567 новых инфицированных коронавирусом. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 3 490. Коэффициент распространения инфекции - 1,05. Этот показатель дает понять, скольких здоровых человек может заразить один больной. Радует, что это значение не растет уже несколько дней.
А вот количество новых заболевших продолжает набирать обороты. Ковидные госпитали заполнены, медики работают на пределе возможностей. Власти пока не вводят новые ограничения и надеются, что вскоре всплеск заболеваемости пойдет на спад.