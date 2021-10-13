Больше единицы держится коэффициент распространения COVID-19 на Дону

В Ростовской области стабильно больше единицы держится коэффициент распространения коронавирусной инфекции. Сведения публикуют на сайте правительства донского региона.По данным на 15 октября, в Ростовской области выявлено 567 новых инфицированных коронавирусом. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 3 490. Коэффициент распространения инфекции - 1,05. Этот показатель дает понять, скольких здоровых человек может заразить один больной. Радует, что это значение не растет уже несколько дней.А вот количество новых заболевших продолжает набирать обороты. Ковидные госпитали заполнены, медики работают на пределе возможностей. Власти пока не вводят новые ограничения и надеются, что вскоре всплеск заболеваемости пойдет на спад.