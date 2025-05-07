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Больше 10 районов Новошахтинска останутся без водоснабжения

Больше 10 районов Новошахтинска останутся без водоснабжения

По информации городских властей, в Новошахтинске свыше 10 городских территорий столкнутся с временным прекращением водоснабжения.

Отключение запланировано на 13 мая, начиная с 8 утра. Причиной неудобств станут проведение срочных ремонтных работ и замена вихревых смесителей на водоочистных сооружениях «Водострой».

Водоснабжение ограничат в районах: Западном, Несветаевском, Радио, Михайло-Леонтьевском, им. Горького, Белышева, Бугултай, Самбек, микрорайоне № 3, хуторе Шахтенки, Стройбюро, Городской и центральной части города.

Ожидается, что водоснабжение возобновят 14 мая к 3:30.

Жителям рекомендуется заблаговременно создать резерв питьевой и технической воды для использования в бытовых целях.
Фото: Donday
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