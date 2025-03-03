Микрорайон Платовский останется без холодного водоснабжения на сутки

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В части микрорайона Платовского на 24 часа прекратят подачу воды. Отключение водоснабжения затронет район Платовский.Эти временные трудности вызваны запланированными работами на системе водоснабжения.Подача воды будет приостановлена с 8 утра 5 марта по следующим адресам: Анисовый пер. - Самшитовый пер. - ул. Шостаковича - ул. Садоводческая - ул. Заречная - ул. Казанская - ул. Виталия Ходоша; ул. Днепропетровская - ул. Малахитовая - ул. Озерная - ул. Центральная.Кроме того, ограничения коснутся жителей Ростова, проживающих в ЖК «Платовский», СТ «Космос», СТ «Афганец», пос. Водопадном, КТ «Париж», а также Донского инфекционного центра по адресу: ул. Виталия Ходоша, 15. Без воды останутся школа № 85 (Мусоргского, 9) и детский сад № 19 (Изумрудный, 34/4).Возобновление подачи воды ожидается к 8 утра 6 марта.Жителям рекомендуется заранее запастись питьевой и технической водой для повседневных нужд.