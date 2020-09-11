Болельщики ФК «Ростов» устроили массовую драку после матча с «Локомотивом»: видео
Фанаты футбольного клуба «Ростов» устроили массовую драку после матча с «Локомотивом». Конфликт произошел вечером 14 сентября в одном из заведений в центре города.
По информации источника Rostov.ru, футбольные фанаты «Ростова» пришли в пивной бар, в котором также отдыхали болельщики команды-соперника. После нескольких выпитых бокалов, у ростовчан прибавилось смелости и они стали конфликтовать с москвичами.
Разъяренные болельщики вышли на улицу и прямо у бара стала мутузить друг друга. Больше всего досталось жителю Ярославля, случайно оказавшемуся в том баре. Парень приехал в Ростов на хоккейный матч, но узнав об игре «Ростова» с «Локомотивом», решил сходить и на него.
В итоге молодого человека доставили в больницу с различными травмами.
Любопытно, что о собственной безопасности участники потасовки позаботились. Хоть социальная дистанция и не соблюдалась, зато болельщики были в масках.
Впрочем, уличный бой фанатов получился намного зрелищнее самого матча. Команда гостей больше владела мячом и инициативой, но совсем не торопилась идти в атаку большими силами. ФК «Ростов» тоже не бросался в омут с головой, когда к нему приходил мяч. В итоге встреча закончилась ничьей без голов.
Как добавили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, в результате инцидента были задержаны два человека.