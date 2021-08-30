Боксеры сильно избили известного рэпера Басту

Известного рэпера из Ростова-на-Дону Басту избили боксеры. Музыкант предстал перед фанатами с синяками и разбитой губой. Видеоролик, на котором артист рассказал о побоях, он опубликовал на своей странице в «Инстаграме» 1 сентября.Василий Вакуленко, более известный как Баста, объяснил, что накануне участвовал в спарринге. Рэпер давно занимается боксом и часто делится с подписчиками видеозаписями тренировок. Кадров самого спарринга музыкант не показал, зато шокировал свою аудиторию последствиями. Сам артист к этому отнесся с юмором.- Были сегодня спарринги. Не знаю, как оценивать свое участие, но мне кажется, я был на высоте, - подытожил Баста. - Соперник ни разу в меня не попал: я курсировал, смещался, двигался. А на лице - это меня собака укусила просто.Однако очевидно, что рэперу от соперников досталось неплохо. Глядя на лицо музыканта, складывается впечатление, что он пропустил не один удар.