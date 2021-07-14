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Блогеры Ростова-на-Дону смогут записать собственные музыкальные треки

Блогеры Ростова-на-Дону смогут записать собственные музыкальные треки
Московские резиденты проекта Insight people встретятся с блогерами в ресторане «Иверия парк» 18 июля в 16:00. Там профессионалы подробно расскажут о проекте, чтобы заинтересовать еще больше творческих личностей в создании самой большой всероссийской блогерской площадки.

Компания Insight people создала платформу, объединяющую блогеров, освещающих самые разные стороны жизни общества: косметика, дизайн, гостиничный бизнес и туризм, спорт, культура, воспитание детей, ЗОЖ и другое. Insight people постоянно развивает медиасферу и предлагает огромный спектр услуг местным творцам. Очередной такой услугой стала запись и продвижение музыкального творчества.

Блогер - натура творческая. Не исключено, что в какой-то момент каждый из них захочет развить свое творчество, в том числе записать музыку. Кто-то может сказать, что это совсем другое направление, никак не связанное с блогерами. Однако Insight people с этим не согласится. Девиз компании: «Каждая творческая натура имеет право на самореализацию!».

- Если наш подписант хочет свой трек, то мы ему с этим поможем, - говорит генеральный директор компании Алина Зиннатуллина.

У компании есть все необходимое для записи музыкального творчества: полный продакшн, студия и продвижение трека. Для того чтобы создать свой трек, Insight people предлагает следующий план:

1. Стать блогером-участником команды Insight people.

2. Придумать свой текст - специалисты компании подберут идеальный инструментал.

3. Совместно отправиться в студию звукозаписи в Москву.

4. Профессионалы сведут его и создадут «товарный вид» трека.

5. Команда специалистов создаст и реализует тактику его продвижения.

6. Блогер станет популярным артистом и соберет стадионы фанатов.

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