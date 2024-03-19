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Без вести пропавшего в Шахтах мужчину нашли живым через восемь месяцев

Без вести пропавшего в Шахтах мужчину нашли живым через восемь месяцев
Спустя восемь месяцев в Шахтах нашли живым пропавшего 30-летнего мужчину. О местонахождении Виктора Ракитянского не было ничего известно с лета 2023 года.

Виктор проживал со своей женой и полуторагодовалой дочкой в переулке Фадеева. Днем 25 июля мужчина сообщил супруге, что собрался в магазин за подгузниками. Спустя какое-то время он перестал отвечать на звонки и сообщения семьи. Назад он не вернулся ни в этот день, ни на следующее утро. Родственники забили тревог у и обратились в полицию с заявлением о пропаже. Затем к поискам подключили волонтеров.

Чуть меньше года Виктора пытались отыскать неравнодушные люди. О том, что мужчина найден живым, стало известно 19 марта. Где все это время пропадал горожанин, не сообщается.
Фото: социальные сети
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