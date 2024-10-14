Без вести пропавшего 45-летнего ростовчанина нашли живым

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В Ростове-на-Дону вести пропавшего 45-летнего мужчину нашли живым. Александр Цацка не выходил на связь с родными около месяца.4 сентября мужчина ушел из дома в неизвестном направлении. Он перестал отвечать на звонки и сообщения. Обеспокоенные родственники обратились в полицию с заявлением о его пропаже. Также они попросили помощи у волонтеров.Только 14 октября добровольцы сообщили, что Александра нашли живым. О том, где он находился все это время не сообщается.